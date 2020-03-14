Коронавирус мутировал и стал ещё опаснее

Раньше исследователи считали, что геном коронавируса более стабилен, чем у возбудителя атипичной пневмонии SARS. Однако, оказалось, что это не так. Со временем из генома коронавируса исчез фрагмент длиной в 382 «буквы»-нуклеотида. Исследователи предполагают, что благодаря этому появилась менее активная форма вируса.

По расчётам учёных, указанный фрагмент исчез примерно в начале февраля текущего года. В итоге коронавирус мог стать менее заметным для иммунитета человека, и потому быстрее распространяться.

Напомним, на сегодня количество заразившихся по всему миру превысило 145 тысяч человек.