Наука и технологии
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Коронавирус мутировал и стал ещё опаснее
Мутация сделала его менее заметным для иммунитета
Учёные из Сингапура обнаружили в геноме коронавируса нового типа первое крупное изменение. И для общественности это не очень хорошая новость. Иными словами, коронавирус мутировал и стал ещё опаснее.
Раньше исследователи считали, что геном коронавируса более стабилен, чем у возбудителя атипичной пневмонии SARS. Однако, оказалось, что это не так. Со временем из генома коронавируса исчез фрагмент длиной в 382 «буквы»-нуклеотида. Исследователи предполагают, что благодаря этому появилась менее активная форма вируса.
По расчётам учёных, указанный фрагмент исчез примерно в начале февраля текущего года. В итоге коронавирус мог стать менее заметным для иммунитета человека, и потому быстрее распространяться.
Напомним, на сегодня количество заразившихся по всему миру превысило 145 тысяч человек.