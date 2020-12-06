Коронавирус мутировал и стал устойчив к антителам

Исследователи рассказали, что к середине ноября нашли существенное число мутаций вируса в человеке, ускользнувших от одного или нескольких антител. По словам учёных, одна из этих мутаций связана со вспышкой заражений у норок в Нидерландах и Дании. Другая родом из Шотландии и Ирландии.

Речь идёт о мутации в рецептор-связывающем домене RBD — это субъединица спайкового белка, который нужен коронавирусу для проникновения в клетки. Одна мутация маскировала вирус от антител, а другие помогали ему выборочно «ускользнуть» от какого-либо из антител.