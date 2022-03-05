Коронавирус научился проникать даже в половые органы

Наука и технологии
Вчера в 22:56
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Коронавирус научился проникать даже в половые органыВы о нём забыли, но он не дремлет
Новое исследование показало, что боль в яичках, эректильная дисфункция, снижение количества и качества сперматозоидов, снижение фертильности являются прямым следствием коронавирусной инфекции.
Учёные убедились в том, что ткани мужских половых органов могут быть инфицированы SARS-CoV-2. Исследование на макаках-резусах, заражённых коронавирусом, подтвердило, что простата, сосудистая сеть яичек, сами пенис и яички были инфицированы вирусом.
«Мы понятия не имели, что найдём его (коронавирус — прим. редакции) там», — поделились учёные. Это исследование доказывает, что боль в яичках, эректильная дисфункция, гипогонадизм, снижение количества и качества сперматозоидов и снижение фертильности, связанные с SARS-CoV-2, являются прямым следствием инфицирования клеток половых органов, а не косвенными последствиями лихорадки и воспаления.
Источник: Scitechdaily