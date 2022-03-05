Коронавирус научился проникать даже в половые органы

Учёные убедились в том, что ткани мужских половых органов могут быть инфицированы SARS-CoV-2. Исследование на макаках-резусах, заражённых коронавирусом, подтвердило, что простата, сосудистая сеть яичек, сами пенис и яички были инфицированы вирусом.

«Мы понятия не имели, что найдём его (коронавирус — прим. редакции) там», — поделились учёные. Это исследование доказывает, что боль в яичках, эректильная дисфункция, гипогонадизм, снижение количества и качества сперматозоидов и снижение фертильности, связанные с SARS-CoV-2, являются прямым следствием инфицирования клеток половых органов, а не косвенными последствиями лихорадки и воспаления.