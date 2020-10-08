Коронавирус оказался способен поражать глаза человека

Кратко об этом пишет ТАСС. Ранее учёные уже убедились в том, что коронавирус SARS-CoV-2 способен поражать не только клетки лёгких, но и клетки слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца. Теперь появилось доказательство, что вирус затрагивает и глаза.

В статье рассказывается о случае 64-летней пациентки из Китая, которая обратилась к врачам с жалобами на боли в глазах и проблемы со зрением. До этого женщина переболела нетяжёлой формой COVID-19.

В итоге врачи обнаружили у пациентки высокое внутриглазное давление, отёк роговой оболочки глаза, помутнение хрусталика и другие проблемы. Женщине пришлось делать операцию, во время которой врачи взяли пробы тканей её глаза.

В клетках женщины нашли множество мелких частиц, по форме похожих на оболочку SARS-CoV-2. В результате учёные подтвердили, что это было связано с коронавирусом.