Коронавирус оказался способен поражать мужские половые органы

Авторы научной работы отметили, что наблюдались случаи, когда заражённые коронавирусом мужчины жаловались на боли в паховой области. Учёные решили изучить это подробнее на хомяках. Животных заразили SARS-CoV-2. Через месяц после этого в образцах семенников нашли вирусную РНК. То есть эксперимент показал, что в клетках семенников может происходить репликация коронавируса.

Учёные пришли к выводу, что повреждение тестикул у мужчин, которое происходило при тяжёлых случаях инфекции, может отчасти объясняться данным процессом. Исследователи считают важным изучить влияние коронавируса на репродуктивную функцию человека.