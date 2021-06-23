Наука и технологии
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Коронавирус оказался способен поражать мужские половые органы

Проверено на хомяках
Учёные Техасского университета обнаружили, что коронавирус SARS-CoV-2 может быть особенно опасен для мужчин. Исследователи провели эксперименты на хомяках, чтобы подтвердить это.
Коронавирус оказался способен поражать мужские половые органы

Авторы научной работы отметили, что наблюдались случаи, когда заражённые коронавирусом мужчины жаловались на боли в паховой области. Учёные решили изучить это подробнее на хомяках. Животных заразили SARS-CoV-2. Через месяц после этого в образцах семенников нашли вирусную РНК. То есть эксперимент показал, что в клетках семенников может происходить репликация коронавируса.

Учёные пришли к выводу, что повреждение тестикул у мужчин, которое происходило при тяжёлых случаях инфекции, может отчасти объясняться данным процессом. Исследователи считают важным изучить влияние коронавируса на репродуктивную функцию человека.