Коронавирус оказался способен поражать мужские половые органы

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Коронавирус оказался способен поражать мужские половые органыПроверено на хомяках
Учёные Техасского университета обнаружили, что коронавирус SARS-CoV-2 может быть особенно опасен для мужчин. Исследователи провели эксперименты на хомяках, чтобы подтвердить это.
Авторы научной работы отметили, что наблюдались случаи, когда заражённые коронавирусом мужчины жаловались на боли в паховой области. Учёные решили изучить это подробнее на хомяках. Животных заразили SARS-CoV-2. Через месяц после этого в образцах семенников нашли вирусную РНК. То есть эксперимент показал, что в клетках семенников может происходить репликация коронавируса.
Учёные пришли к выводу, что повреждение тестикул у мужчин, которое происходило при тяжёлых случаях инфекции, может отчасти объясняться данным процессом. Исследователи считают важным изучить влияние коронавируса на репродуктивную функцию человека.