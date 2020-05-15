Коронавирус оказался заразен и для собак

Результаты работы исследователей из Гонконга опубликовали в научном журнале Nature. Заявляется, что специалисты получили первые однозначные свидетельства того, что коронавирус может проникать в организм собак. При этом у животных никаких симптомов не проявляется. К таким выводам исследователи пришли, изучив образцы крови и выделений из носа 15 собак. Хозяева этих животных заразились коронавирусом в феврале или марте.

Учёные нашли в организме двух собак антитела к вирусу и фрагменты его РНК. Сообщается, что первая собака умерла через два дня после попадания в больницу, вторая выздоровела.

Исследователи также заявили, что коронавирус передаётся от собаке к собаке реже, чем между кошками или людьми. На это указывает тот факт, что у хозяина одной из заболевших собак был ещё один пёс, и он не заразился.