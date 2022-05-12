Коронавирус попал в закрытую Северную Корею

И что об этом сказал их лидер Ким Чен Ын

РИА Новости рассказало, что в Северной Корее впервые с 2020 года обнаружили случай заражения COVID-19. Ранее власти КНДР заявляли, что COVID-19 в стране не было.