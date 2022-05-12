Коронавирус попал в закрытую Северную Корею

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Коронавирус попал в закрытую Северную КореюИ что об этом сказал их лидер Ким Чен Ын
РИА Новости рассказало, что в Северной Корее впервые с 2020 года обнаружили случай заражения COVID-19. Ранее власти КНДР заявляли, что COVID-19 в стране не было.
Как сообщило Северокорейское Центральное телеграфное агентство, 12 мая в стране созвали заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР, где присутствовал лидер республики Ким Чен Ын.
Он заявил, что в их стране, которую с 2020 года охранял “чрезвычайный противоэпидемический фронт”, возникла чрезвычайная ситуация.
Во всех уездах и городах страны, каждый заблокируйте свой регион и <...> идеально закройте пути для распространения зловредного вируса. <...> Мы преодолеем внезапно возникший кризис и непременно победим в чрезвычайной борьбе с вирусом
Ким Чен Ын
Председатель Государственного совета КНДР
Как выяснилось, у пациентов обнаружили омикрон-штамм коронавируса. Власти страны объявили о внедрении системы вирусного контроля для "максимальной чрезвычайной ситуации".