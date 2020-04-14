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Коронавирус сделал популярнее запрещённый в России мессенджер
Им не чураются пользоваться даже министерства
Коронавирус сделал популярнее запрещённый в России мессенджер — Telegram. Эксперты предположили, что люди стали чаще пользоваться приложением для поиска информации о болезни и для удалённой работы.
Как выяснили аналитики исследовательского холдинга «Ромир», среднее число ежедневных пользователей Telegram выросло на 2% в марте по сравнению с предыдущим месяцем. В целом, охват мессенджера в марте составил 12,98%.
Особенно велика доля Telegram в Москве. За год же ежедневная аудитория мессенджера стала больше на 5,83% по России.
В «Ромир» считают, что рост охвата Telegram вызван поиском информации о пандемии и переводом людей на «удалёнку».
Стоит отметить, что мессенджер официально заблокирован в России с 2018 года. Тем не менее, недавно Минкомсвязь представила Telegram-каналы для помощи россиянам, которым нужно вернуться из-за границы.