Коронавирус сделал популярнее запрещённый в России мессенджер

Как выяснили аналитики исследовательского холдинга «Ромир», среднее число ежедневных пользователей Telegram выросло на 2% в марте по сравнению с предыдущим месяцем. В целом, охват мессенджера в марте составил 12,98%.

Особенно велика доля Telegram в Москве. За год же ежедневная аудитория мессенджера стала больше на 5,83% по России.

В «Ромир» считают, что рост охвата Telegram вызван поиском информации о пандемии и переводом людей на «удалёнку».

Стоит отметить, что мессенджер официально заблокирован в России с 2018 года. Тем не менее, недавно Минкомсвязь представила Telegram-каналы для помощи россиянам, которым нужно вернуться из-за границы.