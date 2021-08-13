Коронавирус ухудшил качество спермы у переболевших

Наука и технологии
Сегодня в 16:32
Коронавирус ухудшил качество спермы у переболевшихА вот вакцина — нет
Российские учёные изучили влияние вакцины «Спутник V» и коронавирусной инфекции COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин. Оказалось, что не привиться — это худшее решение.
Учёные в своей работе использовали передовые молекулярно-генетические методы. Сначала они провели комплексное обследование 50 мужчин в возрасте от 22 до 50 лет. Затем биологи и биоинформатики провели углублённый генетический анализ.
Они увидели, что качество спермы после COVID-19 значимо ухудшается. В основном страдают гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях и с передачей сигналов Toll-подобных рецепторов.
А вот у привитых вакциной «Спутник V» репродуктивная функция не пострадала. При анализе аномалии не были выявлены. То есть препарат не воздействует на сперму.