Коронавирус ухудшил качество спермы у переболевших

Учёные в своей работе использовали передовые молекулярно-генетические методы. Сначала они провели комплексное обследование 50 мужчин в возрасте от 22 до 50 лет. Затем биологи и биоинформатики провели углублённый генетический анализ.

Они увидели, что качество спермы после COVID-19 значимо ухудшается. В основном страдают гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях и с передачей сигналов Toll-подобных рецепторов.

А вот у привитых вакциной «Спутник V» репродуктивная функция не пострадала. При анализе аномалии не были выявлены. То есть препарат не воздействует на сперму.