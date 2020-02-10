Коронавирус ухудшит России экспорт оружия

Об этом журналистам сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Распространение коронавируса 2019-nCoV способно повлиять на сроки исполнения контракта по поставкам С-400.

«Мы на всякий случай просчитываем эти сценарии. Не исключаю, что могут возникнуть какие-то задержки в исполнении наших всех контрактов», — заявил Михеев.

Он также рассказал, что контракт с Китаем на поставку оружия включает в себя и обучение китайских военных.

Договор этот был заключён ещё в ноябре 2014 года. «Рособоронэкспорт» начал исполнять контракт в августе 2017 года.