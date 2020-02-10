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Коронавирус ухудшит России экспорт оружия
Поставки С-400 Китаю задержатся
Вспышка коронавируса, которая уже повлияла на многие индустрии, похоже, ухудшит России экспорт оружия. Поставка российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в Китай может задержаться.
Об этом журналистам сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Распространение коронавируса 2019-nCoV способно повлиять на сроки исполнения контракта по поставкам С-400.
«Мы на всякий случай просчитываем эти сценарии. Не исключаю, что могут возникнуть какие-то задержки в исполнении наших всех контрактов», — заявил Михеев.
Он также рассказал, что контракт с Китаем на поставку оружия включает в себя и обучение китайских военных.
Договор этот был заключён ещё в ноябре 2014 года. «Рособоронэкспорт» начал исполнять контракт в августе 2017 года.