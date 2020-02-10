Наука и технологии
Сегодня 18:59
Коронавирус вынудил Xiaomi залезть в долги
И сотни других компаний тоже
Более 300 китайских компаний, в том числе Xiaomi, обратились за займами в банки. Производителя смартфонов в долги вынудил залезть коронавирус, вспышка которого наблюдается сейчас в Китае.
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники в банковской сфере. Сообщается, что в списке компаний-заёмщиков находятся либо те, что больше всего пострадали от эпидемии, либо те, что задействованы в борьбе с ней. Общая сумма кредитов составила 54,7 млрд юаней ($8,2 млрд).
Конкретно Xiaomi просит 5 млрд юаней ($716, 24 млн). Деньги нужны компании для того, чтобы создавать медицинское оборудование, в том числе маски и термометры.
Сообщается, что компании, скорее всего, получат одобрение в короткие сроки на льготных условиях.