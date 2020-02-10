Коронавирус вынудил Xiaomi залезть в долги

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники в банковской сфере. Сообщается, что в списке компаний-заёмщиков находятся либо те, что больше всего пострадали от эпидемии, либо те, что задействованы в борьбе с ней. Общая сумма кредитов составила 54,7 млрд юаней ($8,2 млрд).

Конкретно Xiaomi просит 5 млрд юаней ($716, 24 млн). Деньги нужны компании для того, чтобы создавать медицинское оборудование, в том числе маски и термометры.

Сообщается, что компании, скорее всего, получат одобрение в короткие сроки на льготных условиях.