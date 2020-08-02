Коронавирус заставил иммунную систему человека вредить организму

Кратко об исследовании пишет ТАСС. Учёные рассказали, что иммунная реакция человека на инфекцию, как ни странно, может осложнить развитие болезни. Коронавирус вызывает иммунную атаку против себя почти через несколько минут после попадания в организм. Но сильный иммунитет может мешать организму справиться с патогеном.

Исследователи наблюдали за 30 больными, изучали их анализы крови. Они увидели, что, например, разрушение лёгких у пациентов произошло не только из-за патологического воздействия коронавируса, но и из-за «разрушительной атаки собственного организма».