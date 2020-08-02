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Коронавирус заставил иммунную систему человека вредить организму
Как бы странно это ни звучало
Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско пришли к выводу, что коронавирус заставляет иммунную систему человека вредить организму. Кроме того, они убедились, что SARS-CoV-2 может проникать почти во все органы, что становится причиной большого количества нетипичных симптомов.
Кратко об исследовании пишет ТАСС. Учёные рассказали, что иммунная реакция человека на инфекцию, как ни странно, может осложнить развитие болезни. Коронавирус вызывает иммунную атаку против себя почти через несколько минут после попадания в организм. Но сильный иммунитет может мешать организму справиться с патогеном.
Исследователи наблюдали за 30 больными, изучали их анализы крови. Они увидели, что, например, разрушение лёгких у пациентов произошло не только из-за патологического воздействия коронавируса, но и из-за «разрушительной атаки собственного организма».