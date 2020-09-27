Коронавирусную инфекцию предложили лечить как отравление ядом

Издание «Известия» пишет, что при тяжёлом течении COVID-19 происходит поражение сразу нескольких систем организма. К тому же скорость развития патологических процессов велика.

Учёные из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе решили, что коронавирусную инфекцию можно лечить так же, как отравление гемолитическими ядами. По теории исследователей, коронавирус воздействует на клетки иммунной системы так, что в итоге из молекул гемоглобина вытесняется атом двухвалентного (свободного) железа. Оно попадает в кровь и повреждает стенки сосудов. Похожие патологические процессы наблюдаются при острых отравлениях ядами.

Поэтому учёные считают, что в терапии COVID-19 вполне можно применять очищение организма от железа.