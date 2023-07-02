Коров предложили кормить насекомыми, которых кормили пивными отходами

Однако насекомым тоже нужно питаться, и в настоящее время их в основном кормят остатками куриного корма. Для расширения производства мяса, выращенного на основе насекомых, необходимы новые источники пищи. Биохимик из Ольборгского университета Нильс Эриксен предлагает использовать отходы пивной промышленности в качестве корма для насекомых. Поскольку во всем мире ежегодно потребляются миллиарды литров пива, сточные воды, образующиеся в процессе пивоварения, содержат выброшенный ячмень и дрожжи, которые богаты белком.

В ходе исследования личинок мухи кормили отходами пивоварни и куриным кормом, показав сопоставимый рост и питательную ценность. Это исследование предполагает, что другие богатые белком отходы, такие как костная мука и побочные продукты ферментационной промышленности, также могут быть использованы для питания насекомых. Однако еще предстоит выяснить, примут ли потребители говядину, выращенную на основе насекомых.

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