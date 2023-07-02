Коров предложили кормить насекомыми, которых кормили пивными отходами

Коров предложили кормить насекомыми, которых кормили пивными отходамиБудете ли вы есть такую говядину?
Несмотря на то, что десять лет назад ООН одобрила употребление в пищу насекомых, эта идея не получила большого распространения. В результате ученые занялись поиском альтернативных подходов. Одна из идей состоит в том, чтобы вместо этого скармливать насекомых домашнему скоту, поскольку животные менее разборчивы в своем рационе.
Однако насекомым тоже нужно питаться, и в настоящее время их в основном кормят остатками куриного корма. Для расширения производства мяса, выращенного на основе насекомых, необходимы новые источники пищи. Биохимик из Ольборгского университета Нильс Эриксен предлагает использовать отходы пивной промышленности в качестве корма для насекомых. Поскольку во всем мире ежегодно потребляются миллиарды литров пива, сточные воды, образующиеся в процессе пивоварения, содержат выброшенный ячмень и дрожжи, которые богаты белком.
В ходе исследования личинок мухи кормили отходами пивоварни и куриным кормом, показав сопоставимый рост и питательную ценность. Это исследование предполагает, что другие богатые белком отходы, такие как костная мука и побочные продукты ферментационной промышленности, также могут быть использованы для питания насекомых. Однако еще предстоит выяснить, примут ли потребители говядину, выращенную на основе насекомых.
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