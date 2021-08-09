Коровий навоз предложили использовать как топливо для военных кораблей

Предприятие занимается переработкой навоза с ферм, биомассы и пищевых отходов в биоэтанол. Биотопливо можно использовать в военно-морских кораблях.

«Военное обозрение» отмечает, что Военно-морские силы (ВМС) Италии признают необходимость сокращения использования ископаемого топлива. При этом международные правила по сокращению выбросов касаются только гражданских судов.

Помимо этого, Fincantieri хочет создать корабельный двигатель, способный работать и на традиционном топливе, и на сжиженном природном газе, аммиаке, водороде или биотопливе.

Отмечается, что морские суда ответственны за 2% выбросов парниковых газов на Земле. Этот показатель потребовали снизить вдвое к 2050 году.