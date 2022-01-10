Коровы начали носить очки виртуальной реальности и стали давать больше молока

Фермер уже давно интересуется необычными методами повышения надоев. Раньше он включал коровам классическую музыку. Теперь стал надевать на них шлемы виртуальной реальности. «Я слышал, что такие шлемы используют в России, и решил попробовать здесь. Я наблюдал за коровами в течение десяти дней и обнаружил, что качество и количество молока увеличились», — рассказал фермер.

Он объяснил, что обычно ферма получала 22 литра молока в день. Теперь же среднее количество молока от двух коров с VR-очками достигло 27 литров. Кочак заказал ещё 10 гарнитур, чтобы снабдить ими больше коров.