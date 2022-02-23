Корпус морской пехоты США подготовится к наводнениям и интеграции женщин в лагерь

Наука и технологии
Вчера в 23:48
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Корпус морской пехоты США подготовится к наводнениям и интеграции женщин в лагерьИ потратит на это около 5 миллиардов долларов за 30 лет
Корпус морской пехоты США утверждает, что в течение следующих 30 лет ему придется потратить 5 млрд долларов на модернизацию двух складов для новобранцев, чтобы обеспечить устойчивость к изменению климата и интеграцию женщин в лагерь, сообщает Marine Corps Times.
Этот шаг предпринят в связи с тем, что американские военные настаивают на более эффективной подготовке к стихийным бедствиям, вызванным изменением климата, таким как экстремальные наводнения.
Два склада расположены в Сан-Диего, Калифорния, и на острове Пэррис, Южная Каролина. Складу на острове Пэррис более 100 лет, и он находится рядом с низменными землями, которые со временем будут затоплены.
“К 2050 году подверженные наводнениям территории обеих баз будут испытывать приливные наводнения более 300 раз в год и находиться под водой почти 30 процентов года при самом благоприятном сценарии”, сообщает Marine Corps Times.
Источник: Gizmodo