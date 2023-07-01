Кошачий нос оказался идеальным «газоанализатором»

Они обнаружили, что воздух разделяется на два потока, один из которых очищает и увлажняет воздух, а другой эффективно доставляет одоранты в обонятельную область, отвечающую за распознавание запахов. По сути, нос кошки действует как высокоэффективный и универсальный газовый хроматограф - инструмент, используемый в лабораториях для обнаружения и разделения химических веществ.

Авторы исследования предполагают, что компактная голова кошки, вероятно, способствовала эволюции ее лабиринтных дыхательных путей, что позволило кошкам адаптироваться к различным условиям окружающей среды.

Полученные результаты могут послужить толчком к развитию технологии газовой хроматографии.