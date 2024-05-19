Кошек и роботов «превратили» в арт-инсталляцию

Искусство, объединяющее кошачьи игры и робототехнику

Арт-инсталляция «Cat Royale» покорила зрителей, объединив кошек и роботов в «уникальный интерактивный опыт». Этот проект, созданный учеными-компьютерщиками из Ноттингемского университета и коллективом художников Blast Theory, дебютировал на Всемирном фестивале науки в Брисбене (Австралия) и теперь является гастрольным экспонатом. В инсталляции, получившей премию Webby Award, три кошки в течение 12 дней взаимодействовали с роботом под наблюдением человека.