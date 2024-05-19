Кошек и роботов «превратили» в арт-инсталляцию

Опубликовано 19 мая 2024, 10:30
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Кошек и роботов «превратили» в арт-инсталляциюИскусство, объединяющее кошачьи игры и робототехнику
Арт-инсталляция «Cat Royale» покорила зрителей, объединив кошек и роботов в «уникальный интерактивный опыт». Этот проект, созданный учеными-компьютерщиками из Ноттингемского университета и коллективом художников Blast Theory, дебютировал на Всемирном фестивале науки в Брисбене (Австралия) и теперь является гастрольным экспонатом. В инсталляции, получившей премию Webby Award, три кошки в течение 12 дней взаимодействовали с роботом под наблюдением человека.
Инсталляция включала в себя спроектированный на заказ вольер, названный «утопией для кошек», оборудованный жердочками, дорожками, норами и различными кошачьими удобствами. Робот — манипулятор Kino Gen3 lite — был обучен тысячам видеороликов с кошками и манипулировал игрушками с помощью 3D-насадок, изготовленных на заказ. Действиями робота руководили система принятия решений и человек-оператор.
Успех «Cat Royale» заключается не только в его художественной привлекательности, но и в исследовании взаимодействия человека и робота с животными.