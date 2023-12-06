Наука и технологии
04:30, 06 декабря 2023
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Кошки этих пород – самые умные

Возьмите это на заметку, если выбираете питомца

Умные кошки отличаются любопытством и высоким уровнем активности. Также их легко чему-нибудь научить, они быстро приспосабливаются к изменениям окружающей среды, хорошо взаимодействуют с другими животными.

Абисси́нская кошка. Эти кошки могут чувствовать настроение хозяев интуитивно. Они также легко обучаются различным трюкам, любят активные игры.

Кошки этих пород – самые умные
© iXBT.com

Балинезийская кошка. Эти кошки всегда внимательно наблюдают за действиями своих владельцев. А ещё представители этой породы очень общительны. Покупайте им интеллектуальные головоломки, игрушки, высокие когтеточки. Также вы можете их научить приносить различные предметы.

Кошки этих пород – самые умные
© iXBT.com

Бурманская короткошёрстная кошка. Она может гулять на поводке, приносить небольшие игрушки, следовать командам «сидеть», «крутиться», «идти» и пр.

Кошки этих пород – самые умные
© iXBT.com

Корниш рекс. Эти кошки любят изучать всё, что находится вокруг них, а также прыгать, играть. Порода без проблем адаптируется к другим питомцам или к новым для них ситуациям.

Кошки этих пород – самые умные
© iXBT.com

Гавана Браун. Данная порода появилась в результате скрещивания сиамских кошек и кошек других пород. Особенно нравятся этим кошкам интерактивные игрушки, которые развивают умственные и физические навыки. Уровень активности у них средний.

Кошки этих пород – самые умные
© iXBT.com

Корат. В Таиланде эта порода считается символом удачи. Предпочитают такие кошки в основном интерактивные игры. Также они отличаются хорошей обучаемостью, способны научиться определённым трюкам.

Кошки этих пород – самые умные
© iXBT.com

Саванна. Редкая и экзотическая порода. Таким кошкам обязательно нужно пространство, где бы они могли прыгать, бегать, играть. Любят они ещё и исследовать высокие места в доме.

Кошки этих пород – самые умные
© iXBT.com

Сиамская кошка. Отличается эта порода общительностью, любопытством, высоким интеллектом. Если таким кошкам скучно, они могут начать открывать шкафы, включать краны в ванной и т.п.

Кошки этих пород – самые умные
© iXBT.com

Сингапурская кошка. Такие кошки любят карабкаться по различным поверхностям. А ещё они могут играть на фортепиано.

Кошки этих пород – самые умные
© iXBT.com
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