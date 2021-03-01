Кошки провалили научный тест на преданность хозяину

Кратко об опыте учёных пишет Naked Science. Они провели эксперимент, в ходе которого хозяева пытались открыть ящик, а кошки наблюдали за ними. При этом по обе стороны от хозяина сидели двое незнакомцев. В первой части эксперимента незнакомец помогал владельцу кошки с ящиком, а во второй — нет. Затем оба незнакомца предлагали кошке угощение.

Кошкам было всё равно, помогал незнакомец хозяину или нет. Они принимали еду. Подобный эксперимент проводили и с собаками. Они повели себя в той же ситуации иначе: отказывались принимать пищу у незнакомца, отказавшего в помощи хозяину.

Предполагается, что кошки просто не могут уловить такие тонкости социального взаимодействия между людьми. Но это происходит не потому что они «глупые».