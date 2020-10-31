Космическая компания Илона Маска объявила, что не станет соблюдать земные законы на Марсе

Данные об этом были найдены среди условий бета-тестирования пользовательских услуг принадлежащей SpaceX интернет-компании Starlink. Так, раздел “управляющие законы” содержал информацию о том, что компания не станет соблюдать земные законы на Марсе, а также в любом месте за пределами Земли и ее естественного спутника. Вместо этого компания отметила, что будет придерживаться правил самоуправления.

Напомним, что неделю назад Илон Маск, в рамках совещания Марсианского общества, заявил, что планирует построить автономный город и систему спутников вокруг Марса.