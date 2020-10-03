Космическая компания Илона Маска передумала запускать ракету Falcon 9 за пару секунд до старта

Так, запустить ракету-носитель Falcon 9 со спутником GPS III должны были с космодрома во Флориде в 21:43 по местному времени или же в 04:43 по Москве. Однако взлет так и не состоялся, поскольку буквально в последний момент - за две секунды до старта, запуск ракеты был отменен. Предполагалось, что данная ракета транспортирует на орбиту спутник GPS III–4. По задумке, он войдет в созвездие геолокационных спутников GPS, в котором на данный момент уже присутствуют порядка трех новейших аппаратов.

На данный момент подробностей о том, с чем связана отмена запуска ракеты-носителя не сообщается.