Наука и технологии
Сегодня 11:27
Космическая компания Илона Маска показала отделение спутников Starlink от ракеты на видео
Довольно интересное зрелище
Напомним, что в начале июня космическая компания Илона Маска запустила на орбиту новую партию спутников, благодаря чему их количество составило 480 штук. Сейчас же SpaceX наглядно показала отделение спутников Starlink от ракеты на видео.
Данное видео было снято внутри отсека полезной нагрузки Falcon 9 во время запуска. Несмотря на то, что сам ролик длится менее 10 секунд в нем можно разглядеть, как ракета развертывает свой обтекатель на скорости примерно 13 000 километров в час. Известно, что это выше скорости звука почти в 11 раз.
Сообщается, что большую часть ракеты удалось словить при падении на Землю. Так, компания ее восстановит и будет использовать в последующих запусках. Также представителями SpaceX был показан механизм, благодаря которому и просходит отделение спутников.