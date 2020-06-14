Космическая компания Илона Маска показала отделение спутников Starlink от ракеты на видео

Данное видео было снято внутри отсека полезной нагрузки Falcon 9 во время запуска. Несмотря на то, что сам ролик длится менее 10 секунд в нем можно разглядеть, как ракета развертывает свой обтекатель на скорости примерно 13 000 километров в час. Известно, что это выше скорости звука почти в 11 раз.