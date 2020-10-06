Космическая компания Илона Маска разработает для Пентагона спутники, отслеживающие ракеты

Информация о новом контракте между SpaceX и Пентагоном, подразумевающий производство спутников для отслеживания запуска ракет, стала известна благодаря публикации на сайте американского оборонного ведомства. Что интересно, SpaceX не единственная компания, получившая такой контракт. Также сделка была заключена и с L3 Harris Technologies. Сообщается, что в целом оба контракта стоят порядка 342 млн долларов. В соответствии с контрактом обе компании обязаны подготовить к концу 2022 финансового года по четыре спутника.

Напомним, что нескольким ранее комическая компания Илона Маска получила еще один контракт от Пентагона, подразумевающий запуск космических аппаратов для военных.