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Космическая компания Илона Маска SpaceX начала испытания нового корабля для полетов на Марс
Что же до первой миссии звездолета, то она может состояться уже в следующем году
В очередной, третий раз, космическая компания Илона Маска SpaceX начала испытания нового корабля для полетов на Марс — Starship SN3. Первые две версии космического аппарата так и не смогли пройти необходимые проверки.
К слову, новинка мало чем отличается от предшественников: например, Starship SN3 также рассчитан на 100 пассажиров. По планам SpaceX, именно данная ракета возьмет на себя реализацию миссии по перевозке людей и полезных грузов и на Марс, и на Луну. Сам же Илон Маск из раза в раз не перестает напоминать, что для него причиной основания SpaceX была колонизация именно Красной планеты.
К слову, представители самой SpaceX уже успели заявить, что начальные миссии Starship могут состояться уже в 2021 году. Вероятнее всего, на первых этапах звездолет займется доставкой спутников связи на орбиту нашей планеты.