Космическая компания Илона Маска SpaceX начала испытания нового корабля для полетов на Марс

К слову, новинка мало чем отличается от предшественников: например, Starship SN3 также рассчитан на 100 пассажиров. По планам SpaceX, именно данная ракета возьмет на себя реализацию миссии по перевозке людей и полезных грузов и на Марс, и на Луну. Сам же Илон Маск из раза в раз не перестает напоминать, что для него причиной основания SpaceX была колонизация именно Красной планеты.

К слову, представители самой SpaceX уже успели заявить, что начальные миссии Starship могут состояться уже в 2021 году. Вероятнее всего, на первых этапах звездолет займется доставкой спутников связи на орбиту нашей планеты.