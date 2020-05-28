Космическая компания Илона Маска SpaceX отменила запуск астронавтов в космос за считанные минуты до старта

Изначально планировалось, что вчера, 27 мая 2020 года, в 23:32 по московскому времени состоится запуск Crew Dragon — новой разработки SpaceX, которая доставила бы американских космонавтов на орбиту с территории США впервые за 11 лет. Но в связи с не самыми лучшими погодными условиями, всего за 17 минут до старта компания отменила запуск.

В случае, если 30 мая условия для взлета будут удовлетворительными, Falcon 9 с кораблем Crew Dragon начнет свой полет в 22:22 по московскому времени. В качестве же “резервного дня” было выбрано 31 мая в 22:00.