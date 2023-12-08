15:29, 08 декабря 2023
1 мин.
Космическая перемена в Чили: мегателескоп изменит исследование космоса«Экстремально большой телескоп»
Чилийская пустыня Атакама скоро станет эпицентром революционных наблюдений за звездами, когда в 2028 году Экстремально Большой Телескоп (ELT), да, они его так назвали, получит корону самого большого оптического телескопа в мире.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Благодаря колоссальному 39,3-метровому зеркалу и передовой адаптивной оптике ELT обещает «переосмыслить наши представления о космосе». После ввода в эксплуатацию он превзойдет существующие телескопы и откроет новые горизонты в изучении экзопланет, черных дыр, темной материи и ранней Вселенной.
Для любителей космоса ELT в Чили станет космическим центром на десятилетия вперед, оставив другие проекты телескопов в своей непроглядной космической тени.
Новости партнеров
Новости партнеров