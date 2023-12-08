Космическая перемена в Чили: мегателескоп изменит исследование космоса

Благодаря колоссальному 39,3-метровому зеркалу и передовой адаптивной оптике ELT обещает «переосмыслить наши представления о космосе». После ввода в эксплуатацию он превзойдет существующие телескопы и откроет новые горизонты в изучении экзопланет, черных дыр, темной материи и ранней Вселенной.

Для любителей космоса ELT в Чили станет космическим центром на десятилетия вперед, оставив другие проекты телескопов в своей непроглядной космической тени.