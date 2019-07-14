Космическая робособака полетит на Луну

Согласно словам инженеров, робособака SpaceBok может прыгать на высоту до 2 метров на Луне. Благодаря этому она способна передвигаться скачкообразно с высокой скоростью на спутнике Земли. Каждая из четырёх лап робота оборудована специальными пружинами, которые и амортизируют прыжок, и накапливают энергию для следующего толчка.

Робособаку уже протестировали в специальном помещении, где она, установленная на платформе, отталкивалась от стены к стене. Так инженеры имитировали движение в условиях слабой гравитации. В будущем они планируют испытать робота в помещении с препятствиями, изображающими холмистую поверхность Луны. Только после этого начнутся тесты вне помещений.