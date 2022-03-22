Космические алмазы могут быть близки к нам: учёные указали на Меркурий

Дело в том, что у Меркурия нет плотной атмосферы, поэтому почти беззащитен перед ударами небесных тел. Кроме того, их следы долго остаются на поверхности планеты. Интересно то, что энергии таких ударов, судя по всему, достаточно, чтобы часть углерода, присутствующего на поверхности в форме графита, превратилась в кристаллы алмаза.

В компьютерное моделирование закладывалось то, что 25-километровая кора Меркурия содержит слой графита на 300 метров. За 4,5 млрд лет до трети этого количества могло превратиться в алмазы. В итоге, Меркурий в принципе может содержать больше кристаллов, чем Земля, — 16 квадриллионов тонн.