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Космические «буксиры» запустят при помощи распечатанной на 3D-принтере ракеты

Они будут «перетаскивать» спутники с орбиты на орбиту
Американская космическая компания Relativity Space объявила о планах запустить шесть космических «буксиров» для доставки спутников на орбиту Земли. Эти транспортные средства отправятся в космос на ракете-носителе Terran 1 Rerantivity, которая на 95% состоит из распечатанных на 3D-принтере элементов.

Relativity Space активно занимается аддитивными технологиями (3D-печать) в аэрокосмической отрасли. Теперь она заключила соглашение с другой космической компанией Momentus, которая и создаёт те самые «буксиры» Vigoride.

Momentus Vigoride смогут перемещать спутники с низкой околоземной орбиты на целевую. Благодаря этому можно будет запускать больше аппаратов на одной ракете-носителе.

Первый запуск распечатанной на 3D-принтере Terran 1 Rerantivity с Momentus Vigoride на борту должен состояться в 2021 году.

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