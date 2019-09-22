Космические «буксиры» запустят при помощи распечатанной на 3D-принтере ракеты

Relativity Space активно занимается аддитивными технологиями (3D-печать) в аэрокосмической отрасли. Теперь она заключила соглашение с другой космической компанией Momentus, которая и создаёт те самые «буксиры» Vigoride.

Momentus Vigoride смогут перемещать спутники с низкой околоземной орбиты на целевую. Благодаря этому можно будет запускать больше аппаратов на одной ракете-носителе.

Первый запуск распечатанной на 3D-принтере Terran 1 Rerantivity с Momentus Vigoride на борту должен состояться в 2021 году.