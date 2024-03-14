Космические фермы стали ближе к реальности: созданы специальные датчики

Эти датчики, изготовленные из эластичных полимеров, могут растягиваться в четыре раза больше своего первоначального размера, оставаясь прикрепленными к растению на протяжении всего цикла его роста. Они передают важные данные, такие как скорость роста, по беспроводной связи на удаленные объекты, устраняя необходимость в ручном вмешательстве.

Профессор Йинг Дьяо, возглавивший исследование, финансируемое NASA, подчеркивает потенциал датчика: «Это исследование напрямую решает проблему выращивания свежих овощей для астронавтов во время длительных космических полетов».

Разработка этих датчиков не была гладкой. Первые попытки привели к созданию жестких полимеров, что заставило команду изменить формулу материалов и методы печати для повышения гибкости. Решение было найдено в создании ультратонкой пленки, которая ограничивает рост кристаллов на этапе печати. Кроме того, команда решала проблемы, связанные с высокой влажностью и быстрым ростом растений.

Результатом этой трехлетней работы стал «Автономный дистанционный датчик деформации на основе растягивающихся полимеров и электроники» (SPEARS2).