Космические кирпичи улучшили картошкой и солью

При испытаниях прочность StarCrete на сжатие составила 72 МПа, что более чем в два раза превышает прочность обычного бетона. При изготовлении из лунной пыли прочность StarCrete превысила 91 МПа. Предыдущий “внеземной” кирпич AstroCrete, созданный той же командой, имел прочность около 40 МПа, но его недостатком было то, что для производства строительных материалов требовался постоянный источник крови (да, в его состав входила кровь). “В любом случае, астронавты, вероятно, не захотят жить в домах, сделанных из струпьев и мочи”, - добавил представитель команды инженеров.

Исследователи обнаружили, что в мешке обезвоженного картофеля массой 25 кг содержится достаточно крахмала, чтобы произвести почти полтонны StarCrete, или 213 среднестатистических кирпичей. Команда также использовала имитацию марсианской почвы, смешанной с крахмалом, и обнаружила, что добавление хлорида магния, которую можно добывать на поверхности Марса или даже из слез астронавтов, значительно повышает прочность кирпичей.