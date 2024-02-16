Космические лекарства разрешили вернуть на Землю

Капсула Varda — не совсем обычный космический корабль. Запущенная в июне 2023 года, она служила миниатюрной фабрикой в условиях микрогравитации, целью которой было производство продукции без ограничений земной гравитации. Ее первая миссия была направлена на выращивание кристаллов антиретровирусного препарата ритонавир, известного своей ролью в лечении ВИЧ.

Несмотря на успешное производство кристаллов, первая попытка Varda доставить их домой натолкнулась на препятствие. ВВС США и Федеральное управление гражданской авиации (FAA) первоначально отказали в разрешении на возвращение, оставив капсулу на орбите.

Завершив первую миссию, Varda устремит свои взоры в будущее. Вторая миссия, стартующая этим летом, обещает дальнейшие исследования в области космического производства.