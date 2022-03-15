Космические лучи помогут раскрыть тайны пирамид

Дело в том, что в этой пирамиде есть пустоты. Самая большая из них расположена прямо над большой галереей — проходом, который ведёт к тому, что может быть комнатой фараона Хеопса. Учёные пока не знают, для чего нужны эти пустоты. Самая фантастическая версия заключается в том, что самое большое помещение представляет собой скрытую погребальную камеру Хеопса. Более приземлённая версия говорит о том, что полость сыграла определённую роль в строительстве пирамиды.

В период с 2015 по 2017 год была проведена серия сканирований, в ходе которых анализировались мюоны — космические частицы, регулярно попадающие на Землю из космоса. Эти сканирования выявили обе пустоты в 2017 году. Теперь учёные планирует снова просканировать Великую пирамиду, но на этот раз с помощью более мощной системы. Она сможет более подробно проанализировать мюоны.