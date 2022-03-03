Космические силы США начнут патрулировать территорию вокруг Луны

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Космические силы США начнут патрулировать территорию вокруг ЛуныЕсли верить официальному видеоролику
На этой неделе Исследовательская лаборатория ВВС США выпустила на YouTube видеоролик, в котором было сделано заявление: американские военные планируют расширить свои возможности по наблюдению за космосом за пределы геостационарной орбиты, вплоть до Луны.
“До сих пор космическая миссия Соединенных Штатов простиралась на 22 000 миль над Землей”, - говорит диктор в видеоролике. “Это было тогда. Исследовательская лаборатория ВВС расширяет этот диапазон в 10 раз, а зону операций Соединенных Штатов - в 1000 раз, доведя наш охват до дальней стороны Луны и цислунарного пространства”.
Они планируют запустить в окололунное пространство спутник, вероятно, оснащенный мощным телескопом. Согласно видео, спутник будет называться Cislunar Highway Patrol System.
Источник: ARS Technica