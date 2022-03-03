Космические силы США начнут патрулировать территорию вокруг Луны

“До сих пор космическая миссия Соединенных Штатов простиралась на 22 000 миль над Землей”, - говорит диктор в видеоролике. “Это было тогда. Исследовательская лаборатория ВВС расширяет этот диапазон в 10 раз, а зону операций Соединенных Штатов - в 1000 раз, доведя наш охват до дальней стороны Луны и цислунарного пространства”.

Они планируют запустить в окололунное пространство спутник, вероятно, оснащенный мощным телескопом. Согласно видео, спутник будет называться Cislunar Highway Patrol System.