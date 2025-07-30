Космические силы США обратились к частным компаниям для защиты спутников

На этой неделе были выданы новые контракты пяти компаниям, которые разработают и покажут свои варианты спутников для военных нужд. Среди них — уже знакомые подрядчики Boeing и Northrop Grumman, а также новые участники: Viasat, Intelsat и стартап Astranis из Сан-Франциско. Intelsat будет использовать спутниковую платформу от ещё одного стартапа — K2 Space.

Пока что общая сумма контрактов составляет $ 37,3 миллиона, но в будущем возможны более крупные заказы. Компании должны представить свои разработки до января 2026 года. Затем Космические войска выберут одну из них для создания первого спутника, запуск которого планируется в 2028 году.

Главная цель программы — ускорить разработку и снизить стоимость таких спутников, делая ставку на гибкость и скорость частных компаний.