Космические силы США обзаведутся комплексами для создания помех российским спутникам

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Bloomberg. Отмечается, что указанные комплексы будут использоваться США для создания помех только в случае конфликта. Применяться они могут против спутников России и Китая.

Американский подполковник Стивен Брогэн объяснил, что комплексы наземного базирования могут выводить космические аппараты из строя только временно. Причём касается это спутников связи. Такие манёвры могут быть полезны на ранних этапах конфликта.

Сообщается, что речь идёт о двух системах компании L3Harris. Одну из них Космические силы США уже получили в количестве 16 штук.