Космические силы США получили роботов-собак

Четвероногие роботы стоимостью $150 тысяч могут быть оснащены широким спектром оптических и акустических датчиков, что позволяет им служить «глазами и ушами» на базе. Согласно заявлению Министерства обороны, они будут использоваться для патрулирования, «чтобы сэкономить значительное количество человеко-часов».

Роботы были разработаны Ghost Robotics. Они могут управляться как автономно, так и человеком. Роботы также могут нести антенны, что позволяет военным быстро расширять сети за пределы существующей инфраструктуры или в местах, где такой инфраструктуры нет.