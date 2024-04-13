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Наука и технологии
Опубликовано 13 апреля 2024, 00:45
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Космические силы США проведут первые военные учения на орбите

В ответ на потенциальную угрозу
Космические силы США совместно с Rocket Lab и True Anomaly планируют провести Victus Haze — миссию, призванную смоделировать ответ на «орбитальную агрессию».
Космические силы США проведут первые военные учения на орбите
© Ferra

В миссии примут участие два космических аппарата.

True Anomaly Jackal: этот спутник размером с холодильник будет выступать в роли имитатора противника, совершая маневры, которые могут вызвать опасения.

Спутник Rocket Lab: этот космический аппарат будет запущен по первому требованию для отслеживания и проверки спутника True Anomaly, демонстрируя «способность Космических сил реагировать на потенциальные угрозы».

Космические силы стремятся подтвердить свою способность сдерживать враждебные действия, защищать «активы США» и улучшение осведомленности о космическом пространстве.

Victus Haze опирается на успех предыдущей миссии Victus Nox, в ходе которой был осуществлен быстрый запуск спутника в течение 60 часов. Цель новых учений — расширить границы, запустив два спутника из разных мест в сжатые сроки.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#космос
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#сша