Космические силы США проведут первые военные учения на орбите

В миссии примут участие два космических аппарата.

- True Anomaly Jackal: этот спутник размером с холодильник будет выступать в роли имитатора противника, совершая маневры, которые могут вызвать опасения.

- Спутник Rocket Lab: этот космический аппарат будет запущен по первому требованию для отслеживания и проверки спутника True Anomaly, демонстрируя «способность Космических сил реагировать на потенциальные угрозы».

Космические силы стремятся подтвердить свою способность сдерживать враждебные действия, защищать «активы США» и улучшение осведомленности о космическом пространстве.

Victus Haze опирается на успех предыдущей миссии Victus Nox, в ходе которой был осуществлен быстрый запуск спутника в течение 60 часов. Цель новых учений — расширить границы, запустив два спутника из разных мест в сжатые сроки.