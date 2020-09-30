Космические силы США рассказали о планах отправить войска на орбиту

По словам Шоу, военные в космосе смогут управлять командными центрами где-то на Луне или в другом месте.

Что интересно, ранее представитель Космических сил США говорил, что вероятность стать астронавтами для военных практически равна нулю. Он утверждал, что главное для Космических сил — сосредоточиться на том, что происходит на Земле. Основная задача войск — обеспечить наличие космического потенциала для людей на планете.

Сейчас в зоне ответственности Космических сил США лежат запуски ракет во Флориде и Калифорнии, наблюдение за пусками баллистических ракет по всему миру, управление спутниковой группировкой GPS и другие операции со спутниками.