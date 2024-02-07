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Наука и технологии
Опубликовано 07 февраля 2024, 18:20
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Космические силы США создадут орбитальные заправочные станции

Силами Northrop Grumman
Космические силы США, столкнувшись с ограничением срока службы спутников из-за нехватки топлива, выбрали пассивный заправочный модуль (PRM) компании Northrop Grumman в качестве предпочтительной модели для дозаправки на орбите.

В настоящее время многомиллионные спутники выходят из строя не из-за неисправностей, а когда заканчивается топливо. Эти космические аппараты, созданные для выполнения конкретных задач, требуют частых маневров для достижения оптимальной производительности, что приводит к быстрому истощению запасов топлива. Их замена — дорогостоящий и трудоемкий процесс.

На помощь приходит PRM — роботизированный модуль, выполняющий роль космической заправочной станции. Стыкуясь с истощенными спутниками, он дает им второе дыхание, продлевая срок их службы и повышая функциональность.

Это сотрудничество знаменует собой важный шаг на пути к будущему, в котором космические средства будут работать с увеличенным сроком службы и повышенной устойчивостью.

Космические силы также поддерживают разработку компанией Northrop Grumman специального орбитального заправщика — геосинхронного вспомогательного заправщика (GAS-T). Этот мобильный топливный склад еще больше расширит возможности дозаправки и будет обслуживать спутники, находящиеся на геосинхронных орбитах.

Источник:Northrop Grumman
Автор:Максим Многословный
Теги:
#космос
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#заправка
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#сша