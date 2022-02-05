Космические силы США возмутились тем, что их не воспринимают всерьёз

Космические силы США были созданы для осуществления военных операций в космическом пространстве, для помощи в охране и эксплуатации спутников и космических кораблей США. Однако опрос показал, что многие люди не подозревали о существовании такого вида вооружённых сил, а те, кто знал, не были склонны воспринимать их всерьёз.

Отмечается, что во многих отношениях Космические силы всё ещё путают с ВВС. Однажды капитану Космических сил было отказано в скидке, предлагаемой авиакомпанией Spirit Airlines действующим военнослужащим, потому что работник билетной кассы не верил, что такое подразделение существует.