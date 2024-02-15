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Наука и технологии
Опубликовано 15 февраля 2024, 15:20
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Космический аппарат Intuitive Machines направился к Луне

На ракете Falcon 9
Космический аппарат компании Intuitive Machines отправился к Луне в рамках своей миссии стать первым коммерческим объектом, успешно приземлившимся на поверхности спутника. Ракета SpaceX Falcon 9 стартовала с космодрома 39A после 24-часовой задержки, достигнув необходимую орбиту и высадив космический аппарат Nova-C, получивший имя Одиссей.
Космический аппарат Intuitive Machines направился к Луне

© Ferra.ru

Планируется, что аппарат прибудет к Луне 21 февраля, выйдя на орбиту на высоте около 100 километров над спутником. Это подготовит космический аппарат к попытке посадки около кратера Малаперт, А в южно-полярном регионе Луны поздно вечером (по восточному времени) 22 февраля.

Ключевым моментом для миссии IM-1 станет первый запуск двигателя аппарата примерно через 18 часов после старта в рамках испытания ввода в эксплуатацию. Этот двигатель, разработанный Intuitive Machines и использующий жидкий кислород и метан в качестве топлива, будет использоваться для коррекции траектории, входа в орбиту вокруг Луны и самой посадки.

Стив Альтемус, генеральный директор Intuitive Machines, отметил, что успешное выполнение этого маневра является ключевым моментом для миссии. После него уверенность повысится с 75−80% до примерно 90%.

Источник:Space News
Автор:Булат Кармак
Теги:
#SpaceX
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#Falcon 9
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#Луна
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#космос
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#технологии