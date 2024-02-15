Космический аппарат Intuitive Machines направился к Луне

Планируется, что аппарат прибудет к Луне 21 февраля, выйдя на орбиту на высоте около 100 километров над спутником. Это подготовит космический аппарат к попытке посадки около кратера Малаперт, А в южно-полярном регионе Луны поздно вечером (по восточному времени) 22 февраля.

Ключевым моментом для миссии IM-1 станет первый запуск двигателя аппарата примерно через 18 часов после старта в рамках испытания ввода в эксплуатацию. Этот двигатель, разработанный Intuitive Machines и использующий жидкий кислород и метан в качестве топлива, будет использоваться для коррекции траектории, входа в орбиту вокруг Луны и самой посадки.

Стив Альтемус, генеральный директор Intuitive Machines, отметил, что успешное выполнение этого маневра является ключевым моментом для миссии. После него уверенность повысится с 75−80% до примерно 90%.