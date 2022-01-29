Космический аппарат NASA пролетел через хвост кометы

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Космический аппарат NASA пролетел через хвост кометыХотя должен был изучать Солнце
Автоматический космический аппарат для исследования Солнца, разработанный ЕКА при участии NASA, Solar Orbiter во второй раз пролетел через хвост кометы.
Несмотря на то, что в первую очередь аппарат должен изучать Солнце, ему также удалось собрать значительное количество научных данных о кометах.
Изученная комета была впервые обнаружена астрономом Дж. Дж. Леонардом в обсерватории Маунт-Леммон в Тусоне, штат Аризона, чуть более года назад. Пойманное аппаратом событие может дать астрономам новое понимание того, как солнечный ветер, представляющий собой поток заряженных частиц, испускаемых Солнцем, может влиять на орбиты комет.
Датчик тяжёлых ионов (HIS) космического аппарат достаточно чувствителен, чтобы различать частицы, образующиеся в результате солнечного ветра, и те, что принадлежат хвостам комет.
Источник: Futurism