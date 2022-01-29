Космический аппарат NASA пролетел через хвост кометы

Несмотря на то, что в первую очередь аппарат должен изучать Солнце, ему также удалось собрать значительное количество научных данных о кометах.

Изученная комета была впервые обнаружена астрономом Дж. Дж. Леонардом в обсерватории Маунт-Леммон в Тусоне, штат Аризона, чуть более года назад. Пойманное аппаратом событие может дать астрономам новое понимание того, как солнечный ветер, представляющий собой поток заряженных частиц, испускаемых Солнцем, может влиять на орбиты комет.

Датчик тяжёлых ионов (HIS) космического аппарат достаточно чувствителен, чтобы различать частицы, образующиеся в результате солнечного ветра, и те, что принадлежат хвостам комет.