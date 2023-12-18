Космический гинеколог объяснил, как люди станут размножаться в будущем

Космический гинеколог объяснил, как люди станут размножаться в будущемЧеловечество когда-нибудь сможет жить на Луне, Марсе, Венере
Доктор Варшей Джайн из Эдинбургского университета рассказала о будущем женщин в космосе и об их репродуктивном здоровье.
Огромный временной разрыв (20 лет) между первой женщиной в космосе (Валентиной Терешковой) и первой американкой, которая отправилась в космос (Салли Райд), связан с одной особенностью женского организма. Тогда никто не знал, что произойдёт с менструацией у женщин, когда они отправятся в космос. Было опасение, что кровь начнёт течь внутри тела, а не выходить из него. Также непонятно было, сколько тампонов понадобится космонавтам.
Известно, что наше гормональное здоровье регулируется гормонами, а гормональные циклы - нет. Похоже, что они меняются в зависимости от пространства.
Поскольку мы знаем, что у женщин могут быть менструации в космосе, овуляция определённо возможна. Теоретически оплодотворение тоже может произойти. Но может ли так случиться в реальности - неизвестно.
Сейчас основное внимание учёных направлено на то, как можно сохранить здоровье космонавтов. Влияние космоса на беременность изучалось на моделях животных, но на людях - нет. Эксперименты показали, что детёныши животных могут беременеть и рожать в космическом пространстве.
К тому же во время космического полёта на нас влияет радиация. Генетический код плода очень чувствителен к радиации и повреждениям. Это может привести к изменениям в развитии ребёнка.
Кроме того, нужно учитывать время в пути. К примеру, чтобы добраться до Марса, понадобится почти год. А это очень много радиации.
Также когда человек отправляется в космос и возвращается обратно за Землю, на него действует гравитация. При беременности нужно избегать сильных гравитационных нагрузок.
Невесомость влияет на кровь и сердечно-сосудистую систему организма. Во время беременности необходимо эффективное кровоснабжение, чтобы ребёнку поступали питательные вещества. Однако объём крови в космосе уменьшается. Будет ли ребёнок вообще получать необходимое количество этих веществ? Всё ещё слишком много неизвестных моментов, связанных с репродуктивным здоровьем.