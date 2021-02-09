Космический интернет Илона Маска готовится к «захвату» Европы

Для этих целей SpaceX проводит встречи с различными регуляторами в Германии, Греции, Франции, Австрии, Испании и т.д. При этом, как пишет ITHome, в некоторых из этих стран переговоры находятся на достаточно продвинутом этапе. Это, как предполагают журналисты, может говорить о релизе Starlink в Германии, Франции и в Греции уже до конца 2021 года.

Отметим, что ранее Илон Маск заявлял, что стоимость пользования интернетом его компании будет одинаковой вне зависимости от региона. На момент написания материала, эта цена равняется 100 долларам (7,4 тыс рублей).

Напомним, что никаких официальных данных о появлении Starlink в России нет. Какое-то время российские власти даже планировали запретить появление иностранного космического интернета в стране, но в последнее время эта инициатива (вроде как) сошла на нет.