Космический интернет Илона Маска запретил пользователям скачивать пиратский контент

Стоит отметить, что «защитой» от притеснений Starlink могут стать VPN-сервисы. Они, по мнению экспертов, способны достаточно запутать след пользователя, чтобы не выдать его проверочной системе космического интернет-провайдера.

Отметим, что на сегодняшний день на орбите Земли находится более 1500 аппаратов Starlink. При этом количество подписчиков сервиса превышает 500 000 человек.