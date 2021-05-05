Наука и технологии
Сегодня в 16:30
Космический интернет Илона Маска запретил пользователям скачивать пиратский контент
Авторское право добралось и до космических просторов
Как стало известно, космический интернет Илона Маска — Starlink — достаточно категоричен к интернет-пиратству. Так, например, уже сейчас, находясь на стадии тестирования, провайдер запретил пользователям скачивать нелицензионный контент.
Пользователь Reddit под ником Substrate-97 опубликовал пост со скриншотом письма от Starlink. В нём компания предупредила его о запрете на загрузку через интернет компании контента, который нарушает авторские права. В случае, если подобное будет продолжаться, «дочка» SpaceX пообещала заблокировать пользователя.
Стоит отметить, что «защитой» от притеснений Starlink могут стать VPN-сервисы. Они, по мнению экспертов, способны достаточно запутать след пользователя, чтобы не выдать его проверочной системе космического интернет-провайдера.
Отметим, что на сегодняшний день на орбите Земли находится более 1500 аппаратов Starlink. При этом количество подписчиков сервиса превышает 500 000 человек.