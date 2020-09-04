Космический интернет Илона Маска заработал на больших скоростях

С учетом того, что ранее бета-тестеры заявляли, что Starlink работает на скоростях от 11 до 60 Мбит/сек, почти двукратный прирост скорости до 100 Мбит/сек удивляет! При этом, по словам представителя SpaceX, прямо сейчас компания занимается тестированием межспутникового соединения между космическими аппаратами интернет-сети Starlink. В результате испытаний новейших технологий, проекту Илона Маска удалось добиться передачи между парой спутников около 100 ГБ данных при помощи лазерной связи.

Напомним, что на территории России такие интернет-системы как Starlink и OneWeb не получили разрешение на свою деятельность, в связи с чем появления их в нашей стране вряд ли стоит ожидать в ближайшем будущем.