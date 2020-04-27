Космический корабль Илона Маска для полёта на Марс прошёл испытания холодом и давлением

Испытания проходил прототип корабля SpaceX Starship под индексом SN4. Это были первые успешные комплексные испытания давлением для аппарата. В прошлый раз прототип разрушился.

Об успешном завершении криогенных опрессовочных испытаний корабля сообщил сам Илон Маск. Отмечается, что баки накачивали азотом вместо метана, давление достигло 4,9 бар. Этого всё ещё мало, но для полётов подойдёт. Теперь прототипу предстоит пройти огневые испытания.

Напомним, Starship — это проект пилотируемого космического корабля нового поколения. Он предназначен, в том числе, для пилотируемых миссий на Марс.